Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak - Galeri - Fotomaç
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    Denayer için Manchester City ile temasları sıkılaştıran Cimbom; Höwedes, Kamil Glik ve Ömer Toprak'ın da şartlarını araştırıyor
    21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:16:37 Güncelleme: 01:16:46
    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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    • 12
    Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSV ile oynanan hazırlık maçında defansta yaşanan zaaflar nedeniyle stoper arayışına hız verdi.

    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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    • 12
    Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    Listenin ilk sırasında Jason Denayer var. Belçikalı oyuncuyu tekrar kiralamak için Manchester City ile temaslar sürüyor.

    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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    • 12
    Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    İngiliz ekibinden henüz bir yanıt gelmese de bu transferin gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğu dile getiriliyor. Yönetimin bazı ünlü isimleri de listeye dahil ettiği iddia edildi.

    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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    • 12
    Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    ÖMER ESKİ GÖZDE

    Jubentus'tan Schalke'ye geri dönen Benedikt Höwedes, Monaco'da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund'un oyuncusu Ömer Toprak'ın şartlarının araştırıldığı ve uygun olması halinde temasa geçileceği belirtiliyor.

    Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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    • 12
    Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

    Höwedes için Schalke sportif direktörü Heidel'in Çin kampına götürülmeyeceğini açıklaması umutları artırırken, Monaco'nun kampına katılan Glik için kararı Jardim verecek.

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