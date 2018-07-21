Galatasaraydan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak

Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
Denayer için Manchester City ile temasları sıkılaştıran Cimbom; Höwedes, Kamil Glik ve Ömer Toprak'ın da şartlarını araştırıyor
21 Temmuz 2018 Cumartesi, 01:16:37
Güncelleme: 01:16:46
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Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, PSV ile oynanan hazırlık maçında defansta yaşanan zaaflar nedeniyle stoper arayışına hız verdi.
Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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Listenin ilk sırasında Jason Denayer var. Belçikalı oyuncuyu tekrar kiralamak için Manchester City ile temaslar sürüyor.
Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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İngiliz ekibinden henüz bir yanıt gelmese de bu transferin gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğu dile getiriliyor. Yönetimin bazı ünlü isimleri de listeye dahil ettiği iddia edildi.
Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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ÖMER ESKİ GÖZDE
Jubentus'tan Schalke'ye geri dönen Benedikt Höwedes, Monaco'da durumu netleşmeyen Kamil Glik ve Dortmund'un oyuncusu Ömer Toprak'ın şartlarının araştırıldığı ve uygun olması halinde temasa geçileceği belirtiliyor.
Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
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Höwedes için Schalke sportif direktörü Heidel'in Çin kampına götürülmeyeceğini açıklaması umutları artırırken, Monaco'nun kampına katılan Glik için kararı Jardim verecek.