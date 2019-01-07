Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

Galatasaray'dan şok Serdar Aziz kararı!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Aziz için şok bir karar aldı.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:11:10 Güncelleme: 10:17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





