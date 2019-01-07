Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı! - Galeri - Fotomaç
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan şok Serdar Aziz kararı!

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Aziz için şok bir karar aldı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:11:10 Güncelleme: 10:17:53
Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in, Fenerbahçe ile anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

Alacaklarına karşı sözleşmesini isteyen Serdar Aziz, Galatasaray yönetiminden şok bir cevap aldı.

Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

İşte Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren bu görüşmenin ayrıtıları;

Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı!

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu milli futbolcu konusunda uygulayacakları politikayı belirledi.

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