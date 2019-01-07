Galatasaraydan şok Serdar Aziz kararı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan şok Serdar Aziz kararı!
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Aziz için şok bir karar aldı.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:11:10
Güncelleme: 10:17:53
Galatasaray tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'in, Fenerbahçe ile anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Alacaklarına karşı sözleşmesini isteyen Serdar Aziz, Galatasaray yönetiminden şok bir cevap aldı.
İşte Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiren bu görüşmenin ayrıtıları;
Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın talip olduğu milli futbolcu konusunda uygulayacakları politikayı belirledi.