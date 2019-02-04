Galatasaray'dan sevindiren açıklama!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Hatayspor ve Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan, taraftarı mutlu edecek açıklama geldi.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 14:48:38
Güncelleme: 15:07:00
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Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden, Hatayspor ve Trabzonspor maçları öncesi taraftarı sevindirecek bir açıklama yayınladı.
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Sarı-Kırmızılıların, bugün gerçekleşen antrenmana dair yaptığı açıklama şu şekilde;
"Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağındaki Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan son lig maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise core stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı.
Daha sonra çabukluk ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.