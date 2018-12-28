Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas... - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'dan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

28 Aralık 2018 Cuma, 12:32:33 Güncelleme: 13:41:25
Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Galatasaray'da Serdar Aziz'in biletinin kesilmesi gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile avukatı kulübe çağrıldı, daha önce telefonda söylenen "Serdar kendisine kulüp bulsun" sözü resmiyete döküldü.

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Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Sarı-kırmızılı idareciler Serdar'ın satışından para beklediklerini ya da futbolcuyu takasta kullanmayı planladıklarını bildirdiler.

Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Milliyet'in haberine göre; Hatta 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Suudi Arabistan'dan kendilerine birkaç teklif geldiğini ve bunu değerlendirebileceklerinin altını çizdi.

Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Ancak tecrübeli futbolcu şu aşamada Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini iletti.

Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Serdar Aziz için dün yapılan zirvede Avrupa ihtimalinin de zayıf olduğu kanaatine varıldı.

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