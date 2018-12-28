Galatasaraydan Serdar Aziz hamlesi! Takas...

Galatasaray'da gözden çıkarılan Serdar Aziz konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
28 Aralık 2018 Cuma, 12:32:33
Güncelleme: 13:41:25
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Galatasaray'da Serdar Aziz'in biletinin kesilmesi gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun menajeri Haluk Canatar ile avukatı kulübe çağrıldı, daha önce telefonda söylenen "Serdar kendisine kulüp bulsun" sözü resmiyete döküldü.
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Sarı-kırmızılı idareciler Serdar'ın satışından para beklediklerini ya da futbolcuyu takasta kullanmayı planladıklarını bildirdiler.
Milliyet'in haberine göre; Hatta 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Suudi Arabistan'dan kendilerine birkaç teklif geldiğini ve bunu değerlendirebileceklerinin altını çizdi.
Ancak tecrübeli futbolcu şu aşamada Suudi Arabistan'a gitmek istemediğini iletti.
Serdar Aziz için dün yapılan zirvede Avrupa ihtimalinin de zayıf olduğu kanaatine varıldı.