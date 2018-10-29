Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

Evkur Yeni Malatyaspor maçını hissettiği baş dönmesi nedeniyle yarıda bırakan ve geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Younes Belhanda'nın yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, Faslı futbolcunun yarın takımla çalışacağı duyuruldu.