Galatasaraydan sakatlık açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 18:23:35 Güncelleme: 18:24:45
    Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçının tamamında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı aktarıldı.

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    Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

    Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptığı belirtildi.

    Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

    Evkur Yeni Malatyaspor maçını hissettiği baş dönmesi nedeniyle yarıda bırakan ve geceyi tedbir amaçlı hastanede geçiren Younes Belhanda'nın yapılan geniş kapsamlı tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, Faslı futbolcunun yarın takımla çalışacağı duyuruldu.

    Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

    Aynı karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle sağ ayağında kas içi kanaması tespit edilen Martin Linnes'in tedavisinin ardından takımla yenilenme çalışmasına katıldığı bildirildi.

    Galatasaraydan sakatlık açıklaması!

    Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un tedavilerinin ardından düz koşulara, Henry Onyekuru ile Sofiane Feghouli'nin ise tempolu koşu ve istasyon çalışmalarına başladığı kaydedildi.

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