Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Galatasaray corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan Süper Lig mücadeleleri sonrasında başlattığı "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyasında sağlık çalışanlarını unutmadı. Sarı-kırmızılılar corona virüsü sürecinde fedakar bir şekilde çalışan 1905 sağlık çalışanının maketlerini stada yerleştirdi.

16 Haziran 2020 Salı 17:57 Güncelleme: 16.06.2020 18:07
Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Galatasaray Spor Kulübü maçların seyircisiz oynanması kararı sonrası tribünde 'karton taraftar' uygulamasına geçerek, taraftarlarının kartondan maketlerini belirli bir ücret karşılığında stadyuma yerleştirmişti.

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Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Sarı-kırmızılılar corona virüsü sürecinde fedakar bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarımız için güzel bir jest yaptı.

Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak 3 lig maçı için sarı-kırmızılı taraftarların ardından 1905 sağlık çalışanının da baskılı fotoğraflarının tribünlere yerleştirildiği bildirildi.

Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Herhangi bir ücret almadan sağlık çalışanlarının maketlerini stada yerleştiren Galatasaray, bu güzel jesti "Corona virüsü ile mücadelede, canları pahasına kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarımızın fotoğrafları, tribünlerimizdeki yerini aldı. Gece gündüz demeden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." mesajıyla duyurdu.

Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

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