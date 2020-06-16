Galatasaray'dan sağlık çalışanlarına büyük jest! İşte ilk görüntüler

Herhangi bir ücret almadan sağlık çalışanlarının maketlerini stada yerleştiren Galatasaray, bu güzel jesti "Corona virüsü ile mücadelede, canları pahasına kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarımızın fotoğrafları, tribünlerimizdeki yerini aldı. Gece gündüz demeden, bizlerin sağlığı için büyük bir özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." mesajıyla duyurdu.