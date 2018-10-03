Galatasaraydan prim kararı!

Galatasaray yönetimiyle Fatih Terim önemli maçlarda uygulanan özel prim hakkında son kararı verdi.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 19:15:33
Güncelleme: 19:16:15
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Galatasaray'dan prim kararı!
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Sarı-kırmızılılar bugün Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir maça çıkarken, olası bir galibiyet ve beraberlik halinde yönetimin futbolculara ne kadar özel prim vereceği merak ediliyordu.
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Galatasaray'dan prim kararı!
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Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim, Fatih Terim'in de onayıyla özel prim uygulamasına son verdi.
Galatasaray'dan prim kararı!
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Bu kararda futbolcuların sözleşmelerindeki özel maddelerin etkili olduğu belirtildi. Sözleşmelerinde alınan puan çerçevesinde özel primler alan futbolcular şampiyonluk halinde de hatırı sayılı rakamlar alıyor.
Galatasaray'dan prim kararı!
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Bu sezonla beraber UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi için dağıtılan primlerde ciddi artış olurken galibiyete 2.7 milyon euro, beraberliğe de 900 bin euro verilmesi kararı alınmıştı. (Milliyet)