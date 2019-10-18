Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, geçtiğimiz sezon attığı 14 gol ile şampiyonluğun mimarlarından olan Onyekuru'ydu... Galatasaray'da bu transfer ile ilgili yöneticilerden açıklama geldi...
18 Ekim 2019 Cuma 11:10
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Süper Lig'de 8. haftaya girilirken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.
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Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.
Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, RyanBabel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.
Teknik direktör Fatih Terim, takımın gösterdiği kötü performans sonrası ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında bazı radikal kararlar alınacağının sinyallerini vermişti.