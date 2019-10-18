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18 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, geçtiğimiz sezon attığı 14 gol ile şampiyonluğun mimarlarından olan Onyekuru'ydu... Galatasaray'da bu transfer ile ilgili yöneticilerden açıklama geldi...
18 Ekim 2019 Cuma 11:10
Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Süper Lig'de 8. haftaya girilirken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.

Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Teknik direktör Fatih Terim, takımın gösterdiği kötü performans sonrası ligin 7. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından ocak ayında bazı radikal kararlar alınacağının sinyallerini vermişti.

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