Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, geçtiğimiz sezon attığı 14 gol ile şampiyonluğun mimarlarından olan Onyekuru'ydu... Galatasaray'da bu transfer ile ilgili yöneticilerden açıklama geldi...

18 Ekim 2019 Cuma 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





