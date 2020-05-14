Galatasaray'dan o isme veto! "Falcao'dan bile pahalı"
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, gündemine golcü takviyesini almıştı. Bu kapsamda adı sarı-kırmızılı takımla anılan yıldız futbolcu için yönetimden olumsuz rapor geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
14 Mayıs 2020 Perşembe 08:40
Güncelleme: 14.05.2020 08:40
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Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Henry Onyekuru'nun bonservisine bütçesi olmayan Galatasaray için bir süredir Ahmed Musa'nın adı geçiyor.
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Yıldız futbolcu da geçtiğimiz günlerde adının anıldığı sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Musa, "Galatasaray, Avrupa'da bilinen iyi bir takım. Ancak şu ana kadar bana veya menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Şu anda Al Nassr oyuncusuyum ve burada devam eden bir sözleşmem var" ifadelerini kullanmıştı.
Nijerya basını, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da top koşturan 27 yaşındaki forvetin adım adım sarı-kırmızılı ekibe yaklaştığını yazsa da mali şartların transferin önünde engel olduğu öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre 2 yıllık sözleşmesi kalan, Al-Nasr'da net 8 milyon Euro kazanan Nijeryalı yıldızın, şu anda 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao'dan bile pahalı olduğunu söyleyen Galatasaraylı yöneticiler, bu transferin mevcut şartlarda mümkün olmadığını belirtti.
Ahmed Musa bu sezon oynadığı 17 maçta gol sevinci yaşayamazken, 5 asist kaydetti. Al Nassr ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.