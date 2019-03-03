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Galatasaray'dan muhteşem geri dönüş! İşte puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray, Bursaspor'a konuk oldu. Bursaspor muhteşem başladığı maçta 2-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarının son dakikalarında Ndiaye ile durumu 1-2'ye getirdi. İkinci yarıda Diagne'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan sarı-kırmılılarda Feghouli'nin muhteşem golüyle hayata döndü. Galatasaray Bursaspor deplasmanından 2-3 galip ayrılarak zirve takibini sürdürdü. İşte 26.haftanın güncel puan durumu...
3 Mart 2019 Pazar 21:00 Güncelleme: 17.03.2019 21:14
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