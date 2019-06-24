Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon; lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadronun geniş tutulması gerektiğini yönetime iletti. Kadroda yerli bir stoper olmasını isteyen tecrübeli teknik adam istedği oyununun ismini yönetime verdi. İşte detaylar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 14:18 Güncelleme: 24.06.2019 14:18
Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Gelecek seozon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Kadroda derinlik isteyen Fatih Terim, transferlerin bir an önce sonuçlanması için yönetime çağrıda bulundu.

Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda transferde hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Geçtiğimiz haftalarda teklif götürülen milli yıldız yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen yıldız futbolcu için görüşmeler yeniden başlayacak.

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