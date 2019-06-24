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Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon; lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadronun geniş tutulması gerektiğini yönetime iletti. Kadroda yerli bir stoper olmasını isteyen tecrübeli teknik adam istedği oyununun ismini yönetime verdi. İşte detaylar...
24 Haziran 2019 Pazartesi 14:18
Güncelleme: 24.06.2019 14:18
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Gelecek seozon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
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Kadroda derinlik isteyen Fatih Terim, transferlerin bir an önce sonuçlanması için yönetime çağrıda bulundu.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda transferde hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda teklif götürülen milli yıldız yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen yıldız futbolcu için görüşmeler yeniden başlayacak.