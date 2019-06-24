Galatasaray'dan milli operasyon! Fenerbahçe de istiyor...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon; lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yarışacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, kadronun geniş tutulması gerektiğini yönetime iletti. Kadroda yerli bir stoper olmasını isteyen tecrübeli teknik adam istedği oyununun ismini yönetime verdi. İşte detaylar...



24 Haziran 2019 Pazartesi 14:18 Güncelleme: 24.06.2019 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





