Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

Galatasaray yönetimi, şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı.
9 Ekim 2018 Salı, 12:29:21
Güncelleme: 12:29:26
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Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
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Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray çok konuşulacak bir hamle planladı.
Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.
Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.
Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda spora başlayan Khabib'in daha 9 yaşında yavru bir ayıyla güreşirken görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.