Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi

Galatasaray yönetimi, şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı.

9 Ekim 2018 Salı, 12:29:21 Güncelleme: 12:29:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





