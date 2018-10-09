Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi - Galeri - Fotomaç
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    Galatasaray yönetimi, şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı.
    9 Ekim 2018 Salı, 12:29:21 Güncelleme: 12:29:26
    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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    Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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    • 11
    Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    Rakibinin Müslümanlara yönelik hakaretlerinin ardından gösterdiği tepki ve aldığı galibiyetten sonra İslam dünyasında fenomen haline gelen Nurmagomedov için Galatasaray çok konuşulacak bir hamle planladı.

    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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    Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    Yönetim, sosyal medya hesaplarından birçok defa sarı-kırmızılı forma ile resimlerini paylaşan Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.

    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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    Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşıp yıldız sporcuyu tebrik etmişti.

    Galatasaray'dan Khabib Nurmagomedov hamlesi
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    Galatasaraydan Khabib Nurmagomedov hamlesi

    SOSYAL MEDYAYI SALLADI

    Eski bir sporcu olan babası sayesinde küçük yaşlarda spora başlayan Khabib'in daha 9 yaşında yavru bir ayıyla güreşirken görüntülerinin ortaya çıkması sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

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