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Galatasaray'dan her şey yeniden başlıyor! Fatih Terim'den 2 özel istek
Süper Lig'in ilk devresinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'da gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sezonun ikinci yarısına lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde başlayacak olan sarı-kırmızılılar, geriden gelip şampiyon olacak kadronun mühendisliği için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. Galatasaray'da 6 isim imza aşamasına gelirken teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden çok özel 2 istekte bulundu. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve Fatih Terim'in 2 isteği...
30 Aralık 2019 Pazartesi 20:21
Güncelleme: 30.12.2019 20:36
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Galatasaray'da ocak ayında kartlar yeniden dağıtılıyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, devre arasında sil baştan bir kadro ile mücadele edecek.
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Birçok futbolcuyla yollarını ayıracak olan Cimbom'da radikal kararlar birer birer devreye girecek.
Bu konuda kararlı ve mantıklı adımlar atmayı isteyen sarı-kırmızılılar yol haritasını belirledi.
Finansal Fair Play anlaşmasını "delmemek" için belirli sınırlar içerisinde hareket etmek zorunda olan Galatasaray Yönetimi, yabancı futbolcu transferi yapabilmek için öncelikli olarak gerekli olan yabancı kontenjanını açmak ve oyuncu satışı yaparak bütçe oluşturmak zorunda.
Buna göre sarı-kırmızılı takımda ilk aday olarak YounesBelhanda belirlendi. Galatasaray taraftarıyla arasında onarılması güç "bağ kopması" yaşayan Belhanda'yı bonservis bedeli elde edip transfer yapabilmek için satmak zorunda olan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede "teklifleri değerlendireceğiz" mesajı verdi.