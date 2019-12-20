Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlanırken, Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, yıldız futbolcu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna katabilmek için yoğun çaba harcadığı dile getirildi. Galatasaray'ın Ben Arfa'ya yaptığı teklif...
20 Aralık 2019 Cuma 01:15
Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da inişli çıkışlı grafik sürüyor.

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Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Süper Lig'de Ankaragücü beraberliğiyle büyük yara alan sarı-kırmızılı ekip, Tuzla galibiyetiyle moral tazeledi.

Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Ancak alınan iyi sonuca rağmen takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda büyük değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Özellikle sezon başında yapılan transferlerin çoğundan memnun kalmayan Terim'in isteği üzerine transfer çalışmaları bir süredir hız kazandı.

Galatasaray'dan Hatem Ben Arfa bombası! İşte yapılan teklif

Devre arasında hareketli bir dönem geçirmesi beklenilen Galatasaray'ın bir dönem yoğun çaba harcadığı Hatem Ben Arfa'yı tekrardan gündeme aldığı iddia edildi.

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