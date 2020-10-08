Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer tarihi...
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar yaz transfer sezonunda TFF'nin limit kısıtlaması nedeniyle istediği isimleri kadrosuna katamamıştı ve büyük tepkiye neden olmuştu. Aktarılan bilgilere göre sarı kırmızılılar, sezon sonunda büyük oynayacak! İşte Galatasaray'daki Hakan Çalhanoğlu gelişmesi... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
08 Ekim 2020 Perşembe 18:16, Güncelleme 08.10.2020 18:18
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu bombası! Transfer tarihi...