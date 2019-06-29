Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Arabistan Ligi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine takımından ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun yeni adresinin Galatasaray olacağı konuşuluyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fotomac.com.tr Son dakika transfer haberleri...

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





