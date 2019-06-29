Galatasaray'dan Giuliano bombası! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Transferde hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giuliano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Arabistan Ligi'ndeki yolsuzluk iddiaları üzerine takımından ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun yeni adresinin Galatasaray olacağı konuşuluyor. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fotomac.com.tr Son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 18:53
Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Türk kulüpleri uzun süredir süren transfer sessizliğini bozdu ve bombalar ardı ardına patladı.

Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Önümüzdeki sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Sarı-lacivertliler Max Kruse ve Murat Sağlam'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Giuliano bombası!

Galatasaray ise Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'u tranfer etti.

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