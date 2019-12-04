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Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak
Süper Lig'de bekleneni bir türlü veremeyen Galatasaray, son olarak çıktığı Trabzonspor deplasmanında bir puanı Nagatomo'nun son dakikada attığı golle kurtarmıştı. Takıma yapılacak takviyeler için ocak ayını bekleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Terim'in golcü isteğinin ardından harekete geçen yönetim, ara transfer döneminin ardından Galatasaray'da sahaya çıkacak forvet ikilisini belirledi...
4 Aralık 2019 Çarşamba 13:57
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Son iki sezonun şampiyonu olan ve ocak ayında Fatih Terim'in dediği gibi 'Radikal hamleler' yapmaya hazırlanan Galatasaray, FFP'ye uygun transferler yapmak istiyor...
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FFP nedeniyle ucuza mal olacak ve yüksek performans verecek oyuncular isteyen sarı kırmızılılar, bu tanıma uyacak oyuncuların peşinde.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transferde büyük bir değişim yaşanacağının sinyallerini vermişti.
Geçtiğimiz sezon ocak ayında yaptığı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Aslan, yine benzer hamlelere hazırlanıyor.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray'da, ilk gözde de belli oldu. İşte yaşanan gelişmeler;