Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

Süper Lig'de bekleneni bir türlü veremeyen Galatasaray, son olarak çıktığı Trabzonspor deplasmanında bir puanı Nagatomo'nun son dakikada attığı golle kurtarmıştı. Takıma yapılacak takviyeler için ocak ayını bekleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Terim'in golcü isteğinin ardından harekete geçen yönetim, ara transfer döneminin ardından Galatasaray'da sahaya çıkacak forvet ikilisini belirledi...
4 Aralık 2019 Çarşamba 13:57
Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

Son iki sezonun şampiyonu olan ve ocak ayında Fatih Terim'in dediği gibi 'Radikal hamleler' yapmaya hazırlanan Galatasaray, FFP'ye uygun transferler yapmak istiyor...

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Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

FFP nedeniyle ucuza mal olacak ve yüksek performans verecek oyuncular isteyen sarı kırmızılılar, bu tanıma uyacak oyuncuların peşinde.

Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ara transferde büyük bir değişim yaşanacağının sinyallerini vermişti.

Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

Geçtiğimiz sezon ocak ayında yaptığı hamlelerle sezon sonunda şampiyonluğa uzanan Aslan, yine benzer hamlelere hazırlanıyor.

Galatasaray'dan forvet hamlesi! Ocak ayında o ikili sahada olacak

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray'da, ilk gözde de belli oldu. İşte yaşanan gelişmeler;

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