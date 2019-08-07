Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların bir orta saha transferi daha yapması gündemdeydi. Uzun süredir Banega, Fejsa ve Josef de Souza ile ilgilenen Aslan, Arsenal'li yıldıza imza attırmak üzere...