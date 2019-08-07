Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların bir orta saha transferi daha yapması gündemdeydi. Uzun süredir Banega, Fejsa ve Josef de Souza ile ilgilenen Aslan, Arsenal'li yıldıza imza attırmak üzere...
7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05
Güncelleme: 07.08.2019 12:42
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Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların, bir orta saha daha transfer etmesi bekleniyordu.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi.
Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.
MISIRLI YILDIZ ASLAN OLUYOR Şükrü Hanedar'ın Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny transferi için Londra ekibi ile görüştüğü öğrenildi.