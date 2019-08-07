Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların bir orta saha transferi daha yapması gündemdeydi. Uzun süredir Banega, Fejsa ve Josef de Souza ile ilgilenen Aslan, Arsenal'li yıldıza imza attırmak üzere...

7 Ağustos 2019 Çarşamba 12:05 Güncelleme: 07.08.2019 12:42
Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların, bir orta saha daha transfer etmesi bekleniyordu.

Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.

Galatasaray'dan flaş transfer! Arsenal'li yıldız...

MISIRLI YILDIZ ASLAN OLUYOR
Şükrü Hanedar'ın Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny transferi için Londra ekibi ile görüştüğü öğrenildi.

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