Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı! - Galeri - Fotomaç
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'dan flaş Nagatomo kararı!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Schalke 04 maçında akciğer sönmesi yaşayan Yuto Nagatomo ile ilgili flaş bir karar aldı.
    14 Kasım 2018 Çarşamba, 16:42:25
    Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı!

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim tarihinde oynadığı Schalke 04 maçında göğsüne gelen sert top nedeniyle akciğer sönmesi yaşayıp operasyon geçiren Yuto Nagatomo için tüm insiyatifi göğüs cerrahisi uzmanlarına bıraktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı!

    Akciğerine tüp takılan Nagatomo, bir an önce takıma katılmak ve milli takım arasından sonra formak giymek istese de sarı - kırmızılılar acele etmeme kararı aldı.

    Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı!

    Buna göre Galatasaray Kulübü, Nagatomo'yu gööğüs cerrahlarına emanet etti. Onların onayı olmadan Nagatomo sahaya sürülmeyecek, yazılı tıbbi rekor beklenecek.

    Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı!

    NAGATOMO İÇİN HEDEF...

    Cerrahların onayı ve futbol oynamasına adına verilecek raporun ardından Nagatomo, Galatasaray formasına kavuşacak. Ancak Japon sol bek için hedef 23 Kasım'daki Konyaspor karşılaşması değil.

    Galatasaraydan flaş Nagatomo kararı!

    Nagatomo'nun 2 Aralık tarihinde oynanacak olan Beşiktaş derbisinde görev alacak duruma gelmesinin hedeflendiği belirtildi. Yuto Nagatomo ayrıca gerekli izin verilirse Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım'da oynanacak olan Lokomotiv Moskova karşılaşmasının kadrosuna da alınacak.

    (Hürriyet)

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