Galatasaray'dan flaş Mitroglou kararı!

Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray, Yunan santrfor Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Mitroglou ile devam etmeyecek.

1 Haziran 2019 Cumartesi 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





