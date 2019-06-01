Galatasaray'dan flaş Mitroglou kararı! - Fotomaç
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Galatasaray'dan flaş Mitroglou kararı!
Spor Toto Süper Lig'i çifte kupa ile tamamlayan Galatasaray, Yunan santrfor Kostas Mitroglou ile ilgili flaş bir karar aldı. Buna göre sarı-kırmızılılar, yeni sezonda Mitroglou ile devam etmeyecek.
1 Haziran 2019 Cumartesi 22:42
Galatasaray, devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou ile ilgili kararını verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yunan santrfor önümüzdeki sezon kadroda yer almayacak.
Sarı-kırmızılılar, Kostas Mitroglou'nun kiralık sözleşmesini feshederek Marsilya'ya geri gönderecek.
Galatasaray bu kararını Yunan golcüye bildirdi ve ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek.
MITROGLOU EVİNE GERİ DÖNEBİLİR
Marsilya'da da ''istenmeyen adam'' olan Kostas Mitroglou'nun dünya futboluna adını duyurduğu Olympiakos'a geri dönmeyi düşündüğü kaydedildi.