Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması! - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray'dan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama hakkında bir metin yayınladı.
4 Aralık 2018 Salı, 19:21:55 Güncelleme: 19:24:12
Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama hakkında bir metin yayınladı.

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Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Kuruluşundan bu yana mensubu olduğumuz ve yönetim kurulunda da bulunduğumuz Kulüpler Birliği Vakfı'nın, yönetim kurulu kararı olmaksızın, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü yapmış olduğu yazarı meçhul, her üyeye farklı aktarıldığı görülen açıklama, Türk futbol ailesini derinden sarsmıştır.

Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Bu, Türk futbol camiasını ayrıştırmaya, ötekileştirmeye ve bölmeye yönelik, haddini aşan bir açıklamadır.

Galatasaraydan flaş Kulüpler Birliği açıklaması!

Bununla birlikte, metinde yer alan eşit, adil, dürüst, hilesiz oyunla ilgili temennileri yürekten paylaşıyoruz.

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