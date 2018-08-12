Galatasaraydan flaş karar! Menajerler İstanbulda - Galeri - Fotomaç
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Galatasaray'dan flaş karar! Menajerler İstanbul'da

    Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. Transferde kaynak yaratılacak.
    12 Ağustos 2018 Pazar, 10:29:35 Güncelleme: 10:37:06
    Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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    Galatasaraydan flaş karar: Kendinize kulüp bulun!

    Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim tarafından Ankaragücü maçında yedek soyundurulan Gomis, Feghouli ve Belhanda'yı satılığa çıkarıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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    Galatasaraydan flaş karar: Kendinize kulüp bulun!

    Cim-Bom zam krizi çıkaran Fransız golcüsü Gomis ile beraber Belhanda ve Feghouli'yi de gözden çıkardı. Buna gerekçe olarak ise oyuncuların yüksek maliyetleri gösterildi.

    Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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    Galatasaraydan flaş karar: Kendinize kulüp bulun!

    Dövizdeki son hareketlilik sonrası ödemelerde zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın menajerlerini İstanbul'a davet etti.

    Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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    Galatasaraydan flaş karar: Kendinize kulüp bulun!

    Sarı-kırmızılılar, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntılarımız arttı. Bizim futbolculara bu paraları ödeyecek durumumuz yok. Bu konuda isteyen istediği yere gidebilir. Siz de başınızın çaresine bakın. Oyunculara kulüp bulun. İyi tekliflere kapımız açık. Futbolcular burada kalacaksa ödeme takvimi konusunda bize yardım etmek zorundalar" mesajını verecekleri öğrenildi.

    Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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    Galatasaraydan flaş karar: Kendinize kulüp bulun!

    Böylece Galatasaray Yönetimi, bu futbolcuların menajerlerinden oyuncularına en kısa sürede kulüp bulmalarını isteyecek, futbolculara, "Kendinize kulüp bulun" mesajını gönderecek.

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