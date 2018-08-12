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Galatasaray'dan flaş karar! Menajerler İstanbul'da
Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. Transferde kaynak yaratılacak.
12 Ağustos 2018 Pazar, 10:29:35 Güncelleme: 10:37:06
Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
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Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
Galatasaray'dan flaş karar: "Kendinize kulüp bulun!"
Sarı-kırmızılılar, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntılarımız arttı. Bizim futbolculara bu paraları ödeyecek durumumuz yok. Bu konuda isteyen istediği yere gidebilir. Siz de başınızın çaresine bakın. Oyunculara kulüp bulun. İyi tekliflere kapımız açık. Futbolcular burada kalacaksa ödeme takvimi konusunda bize yardım etmek zorundalar" mesajını verecekleri öğrenildi.
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