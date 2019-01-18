Galatasaray'dan flaş hamle! Sabri Sarıoğlu geri dönüyor
Galatasaray'ın formasını uzun yıllar terleten Sabri Sarıoğlu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı yönetimin, 15 yıl Galatasaray'a hizmet eden Sabri Sarıoğlu'nu yeniden kadroya katmaya hazırlandığı belirtildi. İşte son gelişmeler...
18 Ocak 2019 Cuma, 08:56:36
Güncelleme: 08:59:25
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Galatasaray'a uzun yıllar hızmet eden tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nda flaş bir gelişme yaşandı! Cim-Bom emaktar oyuncusunu yeniden kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
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SARI KIRMIZILI FORMAYI 15 YIL GİYDİ
Sarı kırmızılı formayı 15 yıl giydikten sonra sözleşmesi yenilenmediği için Göztepe'ye giden ancak İzmir temsilcisiyle yaz döneminde yollarını ayrılan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon için hiçbir takımla anlaşmamış ve tek başına çalışmalarını sürdürmüştü.
Cim-Bom'da Sabri isminin kısa süre önce gündeme geldiği ve tecrübeli futbolcunun durumunun yönetim kanadında tartışıldığı öğrenildi.
Milliyet'in haberine göre; Teknik ekibin Mariano'nun ayrılma olasılığını dikkate alarak kısa vadede Sabri'yi düşündüğü öğrenildi.
Yönetimin de bu transferin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek tepkilerden çekindiği, ancak Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde onay vereceği belirtildi.