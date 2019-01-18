SARI KIRMIZILI FORMAYI 15 YIL GİYDİ

Sarı kırmızılı formayı 15 yıl giydikten sonra sözleşmesi yenilenmediği için Göztepe'ye giden ancak İzmir temsilcisiyle yaz döneminde yollarını ayrılan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon için hiçbir takımla anlaşmamış ve tek başına çalışmalarını sürdürmüştü.