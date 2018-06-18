Galatasaray'dan Fernando Torres operasyonu

Galatasaray'ın radarına giren diğer üst düzey forvet de Carlos Bacca. Geçen sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, Milan'a geri döndü. Ancak İtalya'da mutlu olmayan Bacca, ayrılmayı düşünüyor. 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Bacca, 1 sezonluğuna kiralanabilir. Galatasaray'da forvet konusundaki girişimler, Gomis'in durumu netleştikten sonra resmen başlayacak.