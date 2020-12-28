Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Mert Hakan Yandaş transferinde zirve yapan ezeli rekabet ocak ayında da devam edeceğe benziyor. Cimbom, Kanarya'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Süper Lig'in yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...
28 Aralık 2020 Pazartesi 18:29, Güncelleme 28.12.2020 18:41
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı