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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Mert Hakan Yandaş transferinde zirve yapan ezeli rekabet ocak ayında da devam edeceğe benziyor. Cimbom, Kanarya'nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Süper Lig'in yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

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