Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar vitesi yükseltti. Fenerbahçe ile Vedat Muriç için büyük bir savaş veren Sarı-Kırmızılılar, Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Bunun üzerine Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan bir isme kancayı taktı işte detaylar...
12 Temmuz 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 12.07.2019 20:06
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezonunun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarına Ersun Yanal liderliğinde tam gaz devam ediyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Transferin en hareketli ekibi olan Fenerbahçe, birçok isimle yollarını ayırırken birçok ismi de takıma monte ederek şampiyonluk hedefine emin adımlarla yürümek istiyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Galatasaray'da da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar, Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından orta saha ve forvet hattı için yeni isimlere yöneldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Muriç savaşında kazanan taraf Sarı Kanarya olmuş, ardından eski bir Galatasaraylı olan Garry Rodrigues'i de kadrosuna katarak Galatasaray cephesi ile transfer savaşının iyice kızışmasına sebep olmuştu.

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