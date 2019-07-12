Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye misilleme!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Fernando Reges'i Sevilla'ya 4.5 milyon euro karşılığında satan Sarı-Kırmızılılar vitesi yükseltti. Fenerbahçe ile Vedat Muriç için büyük bir savaş veren Sarı-Kırmızılılar, Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Bunun üzerine Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan bir isme kancayı taktı işte detaylar...

12 Temmuz 2019 Cuma 20:02 Güncelleme: 12.07.2019 20:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





