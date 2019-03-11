Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi! - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Muslera'nın devleştiği maçta Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Dıagne ile farka koştu.Karşılaşma esnasında ilginç bir görüntü yaşandı.
11 Mart 2019 Pazartesi 23:45 Güncelleme: 11.03.2019 23:58
Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının kapanış maçında Antalyaspor'u konuk etti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

17. dakikada Diagne'nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan'a çarparak ağlarla gitti. 1-0

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Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

65'inci dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kaleci Boffin'i mağlup etti ve maçı 2-0'a getirdi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

68'inci dakikada Donk, sağ kanatta boşta bulunan Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin içeri yerden sert kestiği ortada top savunmadan sekerken, seken topu N'Diaye ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

78'inci dakikada N'Diaye'nin savunma arkasına attığı topta Feghouli meşin yuvarlağı Onyekuru'nun önüne bıraktı. Onyekuru'nun vuruşu ağları sarstı: 4-0.

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