Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar Muslera'nın devleştiği maçta Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Dıagne ile farka koştu.Karşılaşma esnasında ilginç bir görüntü yaşandı.