Galatasaray'dan Fenerbahçe göndermesi!
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasının kapanış maçında Antalyaspor'u konuk etti.
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17. dakikada Diagne'nin sol kanattan uzun pasını alan Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut, Antalyasporlu Doğukan'a çarparak ağlarla gitti. 1-0
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65'inci dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kaleci Boffin'i mağlup etti ve maçı 2-0'a getirdi.
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