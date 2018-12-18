Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Fatih Terim'in Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşmedeki ücreti ortaya çıktı.
18 Aralık 2018 Salı, 10:56:27
Güncelleme: 10:57:34
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu.
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Sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli hocanın sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatmış, bunu da resmi sitesinden duyurmuştu.
2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalandığı, meblağ hanesinin boş olduğumukaveleye imza atıldığı belirtilmişti.
Yönetim KAP'a yaptığı bildirimde ise 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağın bilahare Türk lirası olarak belirleneceğini belirtmişti.