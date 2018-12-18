Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Yönetim KAP'a yaptığı bildirimde ise 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağın bilahare Türk lirası olarak belirleneceğini belirtmişti.