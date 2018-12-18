Galatasaraydan Fatih Terime servet! - Galeri - Fotomaç
18 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'dan Fatih Terim'e servet!

Fatih Terim'in Galatasaray ile imzaladığı yeni sözleşmedeki ücreti ortaya çıktı.
18 Aralık 2018 Salı, 10:56:27 Güncelleme: 10:57:34
Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli hocanın sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatmış, bunu da resmi sitesinden duyurmuştu.

Galatasaraydan Fatih Terime servet!

2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalandığı, meblağ hanesinin boş olduğumukaveleye imza atıldığı belirtilmişti.

Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Yönetim KAP'a yaptığı bildirimde ise 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağın bilahare Türk lirası olarak belirleneceğini belirtmişti.

Galatasaraydan Fatih Terime servet!

Terim'in yıllık 18 milyon TL alacağı öğrenildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN