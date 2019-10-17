Galatasaray'dan Falcao planı ve transfer! Garry Rodrigues... 

Galatasaray'da skor gücü yüksek kanat oyuncusu eksikliği hissedilirken, sarı-kırmızılılar devre arasında geri getirmek istedikleri Onyekuru dışında alternatif isimlere de yöneldi. Gomis'in gol kralı olduğu sezon Rodrigues'in performansını dikkate alan Aslan, ara transferde Falcao'ya da aynı desteği verecek bir isim arayışında. İşte detaylar ve takıma kazandırılması düşünülen forvet kanat ve hücum kanat tipi isimler...