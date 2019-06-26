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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışlarını hızlandıran Sarı-Kırmızılılarda İdari Direktör Şükrü Hanedar, 29 yaşındaki yıldızın transferini bitirmek için İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldı.
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58 Güncelleme: 26.06.2019 07:58
Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Şampiyon Galatasaray, Sevilla'nın Ever Banega konusunda sorun çıkarması üzerine Manchester City'de fazla şans bulamayan Fabian Delph için somut adım atma kararı aldı.

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Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla şans bulamayan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yönetici Şükrü Hanedar, İngiltere'ye gidiyor.

Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Yıldız oyuncu, İngiltere Milli Takımı'nda yer alabilmek için daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve bu nedenle Cimbom'a çok sıcak bakıyor.

Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Teknik direktör Fatih Terim, futbolcunun uluslararası tecrübesinin çok yüksek olmasının Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısını artıracağına inanıyor.

Galatasaray'dan Fabian Delph seferi

Oyunun iki yönünü de oynama yeteneği olan İngiliz yıldız, savunmadaki agresifliğiyle de hatlar arasındaki bağlantının önemli bir aktörü olarak ön plana çıkıyor.

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