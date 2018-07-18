Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:28:38
Güncelleme: 01:29:43
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi. Cimbom'un yeni teklifi masada...
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi.
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
DEVREYE GİRDİ
Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi.
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi.
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Problemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.
Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes