Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 01:28:38 Güncelleme: 01:29:43
    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    Emre Akbaba transferinde yeni bir dönemece girildi. Cimbom'un yeni teklifi masada...

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    Tolga Ciğerci ve Eren Derdiyok'un yüksek maaşları nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ortamda Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'a, Linnes ve Carole'u önerdi.

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    Carole bonservisi ile Linnes ise kiralık olarak Alanyaspor'da forma giyecek.

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    DEVREYE GİRDİ
    Akdeniz ekibi, bu oyuncuları kabul etse de Emre için 2 milyon euro da para istedi.

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    Başarılı oyuncunun da transferi için devreye girdiği ve Alanyaspor'dan alacaklarında indirime gidebileceğini bildirdi.

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes

    Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Problemlerin kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.

    Galatasaray'dan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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    Galatasaraydan Emre Akbaba için yeni öneri: Carole ve Linnes
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