Galatasaray'dan Dursun Özbek geçti

4- Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yerine Kemerburgaz'da kulübe daha geniş ve modern 140 dönümlük arazi tahsisini sağladı.

Böylece futbolcu takımı Türk Telekom Stadı'na çok daha yakın bir noktada inşası TOKİ tarafından yapılacak modern antrenman tesislerine kavuşacak.

