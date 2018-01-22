Galatasaray'dan Dursun Özbek geçti
Olağanüstü kongrede başkanlığı kaybeden Dursun Özbek cephesinde şok hakim... Mustafa Cengiz'e karşı açık farkla kazanması beklenen Özbek, 80 oyla yenilmişti. Özbek, 2 yıl 8 ay süren başkanlığında önemli işlere imza attı. Riva ve Florya'nın değerlendirilmesi, maddi anlamda da kulübü hiç zorda bırakmaması bunların başında geliyor
6- Kişisel kefaletini kullanarak kulübe zor zamanlarda kasa kolaylığı sağladı. (İçerde yaklaşık 20 milyon euro parası olduğu söyleniyor) * Futbolda 5 kupa kaldırdı. (1 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Ziraat Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa) * Erkek basketbol takımı ile 2015-16 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu zaferini yaşadı.
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