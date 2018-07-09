Galatasaraydan Divock Origi atağı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:30:25
Güncelleme: 01:59:34
Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
Galatasaray forvet transferi için atağa kalktı.
Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.
Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
36 MAÇTA 7 GOL
Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı.
Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
Origi'nin Liverpool ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Takvim)