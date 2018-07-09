Galatasaraydan Divock Origi atağı! - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
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    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 01:30:25 Güncelleme: 01:59:34
    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
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    Galatasaraydan Divock Origi atağı!

    Galatasaray forvet transferi için atağa kalktı.

    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
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    Galatasaraydan Divock Origi atağı!

    Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.

    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
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    Galatasaraydan Divock Origi atağı!

    36 MAÇTA 7 GOL

    Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı.

    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
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    Galatasaraydan Divock Origi atağı!

    Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    Galatasaray'dan Divock Origi atağı!
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    Galatasaraydan Divock Origi atağı!

    Origi'nin Liverpool ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    (Takvim)

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