Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33. haftasın maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde 22. kez şampiyonluğa ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda maç sonrasında kutlamalar sırasında öyle bir detay vardı ki dikkatlerden kaçmadı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:18 Güncelleme: 20.05.2019 18:18
Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde 22. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray maç sonrasında kutlamalar sırasında göndermede bulundu. İşte yaşananlar...

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Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan takım Galatasaray oldu.

Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 geride kapattıkları maçta Feghouli ve Onyekuru'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Galatasaray böylelikle 22. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

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Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme

Türk Telekom Stadı'nda maç sonrasında kutlamalar sırasında "Yaz Dostum" şarkısı çalındı.

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