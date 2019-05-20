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Galatasaray'dan Burak Yılmaz ve Arda Turan'a gönderme
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 33. haftasın maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray ligde 22. kez şampiyonluğa ulaştı. Türk Telekom Stadı'nda maç sonrasında kutlamalar sırasında öyle bir detay vardı ki dikkatlerden kaçmadı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:18 Güncelleme: 20.05.2019 18:18
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Galatasaray böylelikle 22. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
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