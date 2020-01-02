Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
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Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Yaz döneminde yapılan transferle sezona flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, 2 kulvarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Yapılan 13 transferin büyük bir kısmından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemine yöneldi. Gol yollarında büyük problem çeken Cimbom, hem 10 numara hem de forvette oynayabilen Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı.
2 Ocak 2020 Perşembe 22:35 Güncelleme: 02.01.2020 22:42
Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında aldığı 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından moral depolasa da bu sezon ortaya konan oyun teknik direktör Fatih Terim'in memnun etmedi.

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Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Cimbom, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nda aldığı 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanşta rakibini 4-0 mağlup edip son 16'ya kalsa da iki yıldır şampiyonlukla tamamladığı Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirmek isteyen yönetim, lige verilen 3 haftalık arada takımda radikal değişiklikler yapmak için kolları sıvadı..

Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

NZONZI GERİ GÖNDERİLECEK

Sarı-kırmızılı takım tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı kalan Steven Nzonzi de ayrılık kervanına katılacak. Roma'dan büyük umutlarla kiralanan Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

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