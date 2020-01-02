Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...

Yaz döneminde yapılan transferle sezona flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, 2 kulvarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Yapılan 13 transferin büyük bir kısmından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemine yöneldi. Gol yollarında büyük problem çeken Cimbom, hem 10 numara hem de forvette oynayabilen Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı.

2 Ocak 2020 Perşembe 22:35 Güncelleme: 02.01.2020 22:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





