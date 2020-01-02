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Galatasaray'dan Brezilyalı yıldız için çılgın plan! Belhanda...
Yaz döneminde yapılan transferle sezona flaş bir başlangıç yapan Galatasaray, 2 kulvarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Yapılan 13 transferin büyük bir kısmından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim 5 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemine yöneldi. Gol yollarında büyük problem çeken Cimbom, hem 10 numara hem de forvette oynayabilen Brezilyalı yıldız için girişimlere başladı.
2 Ocak 2020 Perşembe 22:35
Güncelleme: 02.01.2020 22:42
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Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında aldığı 5-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından moral depolasa da bu sezon ortaya konan oyun teknik direktör Fatih Terim'in memnun etmedi.
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Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Cimbom, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge ile mücadele ettiği A Grubu'nda aldığı 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle grubu son sırada tamamladı ve Avrupa'ya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak taraftarını şoke eden Aslan, rövanşta rakibini 4-0 mağlup edip son 16'ya kalsa da iki yıldır şampiyonlukla tamamladığı Süper Lig'de de istediği oyunu sahaya yansıtamadı.
Sezonun ikinci yarısında gidişatı tersine çevirmek isteyen yönetim, lige verilen 3 haftalık arada takımda radikal değişiklikler yapmak için kolları sıvadı..
NZONZI GERİ GÖNDERİLECEK
Sarı-kırmızılı takım tarafından disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz kadro dışı kalan StevenNzonzi de ayrılık kervanına katılacak. Roma'dan büyük umutlarla kiralanan Fransız futbolcu beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.