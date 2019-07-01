Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor. Şampiyon Galatasaray bir transfer bombası daha patlatmak üzere… Sarı kırmızılı kulüp, yıldız oyuncuyu bu hafta içinde İstanbul'a getirecek. İşte transfere dair tüm detay ve gelişmeler…

1 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22 Güncelleme: 01.07.2019 09:22
Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Şampiyon G.Saray bir transfer bombası daha patlatmak üzere…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor'a imza attıran Cimbom, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek.

Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.

Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Transferde şahlanan Aslan, ara vermeden yeni bir ismi daha taraftarlarına duyurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan bir bomba daha... Yeni transferini İstanbul'a getiriyor!

Sarı-kırmızılı yönetim, 10 numara mevkisi için düşündüğü Ever Banega'da mutlu sona çok yaklaştı.

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