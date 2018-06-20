Galatasaray'dan Arkadiusz Milik bombası!

ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

G.SARAY'IN Milik ile ilgilendiği iddiası gündeme gelir gelmez, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan jet açıklama geldi. A Spor'a konuşan Albayrak, "Şu anda iç transferle ilgili çalışıyoruz. Milik gündemimizde yok" dedi. Ama G.Saray'ın daha önce yalanladığı bir çok transfer gerçekleşmişti.

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