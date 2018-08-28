Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
28 Ağustos 2018 Salı, 18:22:13
Güncelleme: 18:25:18
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan Galatasaray , Porto'nun 26 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar'a yöneldi.
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
A Bola'nın haberine göre G.Saray Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Avroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon Avro önerilecek.
Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif