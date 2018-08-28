Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif

    28 Ağustos 2018 Salı, 18:22:13 Güncelleme: 18:25:18
    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 1
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif

    Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 2
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif

    Modeste ve Niasse ile ilgilenen ancak somut bir sonuç alamayan Galatasaray , Porto'nun 26 yaşındaki forveti Vincent Aboubakar'a yöneldi.

    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 3
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif

    A Bola'nın haberine göre G.Saray Aboubakar'ı kiralamak için girişimlere başladı.

    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 4
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif

    Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.

    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 5
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif

    Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Avroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon Avro önerilecek.

    Galatasaray'dan Aboubakar'a sürpriz teklif
    • 6
    • 6
    Galatasaraydan Aboubakara sürpriz teklif
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