Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'dan 5.5 milyon euro doping
Sakatların iyileşmesinin yanı sıra, yönetimin geçen çarşamba günü takıma yaptığı 5.5 milyon Euro'luk ödeme Florya'da havayı düzeltti
16 Kasım 2018 Cuma, 00:30:58
Güncelleme: 07:47:34
Yedi eksikle gittiği Kayseri deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray'da hem saha içinde hem saha dışında işler yoluna girmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eren Derdiyok ve Fernando takıma katılırken, Nagatomo da milli arada fiziksel açığını kapatacak.
Maicon ve Feghouli'yi Kayseri'de geri kazanan Fatih Terim'in sakat oyuncuların dönüşüyle kadro alternatifi çoğaldı.
Yönetim de Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları öncesi elini cebine attı.
TOPLAMDA 345 MİLYON TL ÖDEMEYE ULAŞILDI
Çarşamba günü takıma 5.5 milyon Euro ödeme yapıldığı ortaya çıktı.