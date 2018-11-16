Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray'dan 5.5 milyon euro doping

    Sakatların iyileşmesinin yanı sıra, yönetimin geçen çarşamba günü takıma yaptığı 5.5 milyon Euro'luk ödeme Florya'da havayı düzeltti
    16 Kasım 2018 Cuma, 00:30:58 Güncelleme: 07:47:34
    Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping

    Yedi eksikle gittiği Kayseri deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Galatasaray'da hem saha içinde hem saha dışında işler yoluna girmeye başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping

    Eren Derdiyok ve Fernando takıma katılırken, Nagatomo da milli arada fiziksel açığını kapatacak.

    Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping

    Maicon ve Feghouli'yi Kayseri'de geri kazanan Fatih Terim'in sakat oyuncuların dönüşüyle kadro alternatifi çoğaldı.

    Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping

    Yönetim de Beşiktaş ve Başakşehir deplasmanları öncesi elini cebine attı.

    Galatasaraydan 5.5 milyon euro doping

    TOPLAMDA 345 MİLYON TL ÖDEMEYE ULAŞILDI

    Çarşamba günü takıma 5.5 milyon Euro ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

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