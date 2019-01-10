Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim... - Galeri - Fotomaç
10 Ocak 2019, Perşembe
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Galatasaray'dan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

Devre arası transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

10 Ocak 2019 Perşembe, 10:11:35 Güncelleme: 10:29:23
Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

Stoper transferini Marcao ile kısmen de olsa çözen ancak Rodrigues'in yerine hala bir transfer yapamayan Aslan'da flaş bir gelişme yaşandı.

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Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

Garry Rodrigues'i satan Galatasaray'da öncelik forvet ve stoper transferiydi... Savunmaya takviye Marcao ile tamamlandı sırada ise onlar var...

Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

ORTA SAHAYA TAKVİYE GELECEK
Fatih Terim'in de dediği gibi şartlar uygun olursa bir kanat ve bir de orta saha oyuncusu takıma katılacak.

Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

YENİ GOLCÜ BUGÜN, YARIN...
Özellikle forvet konusunda da hummalı bir çalışma içersinde olan Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yolların ayrılmasıyla golcü transferi olmazsa olmaz konumuna gelmişti... Yeni golcünü yakın zamanda açıklanması bekleniyor...

Galatasaraydan 4 transfer daha! Listede sürpriz isim...

Kanat oyuncusu için Trezeguet'yi birinci sıraya yazsa da teknik direktör Fatih Terim'in bir gözü de Hakan Çalhanoğlu'nda...

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