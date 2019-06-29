Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor!

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Takıma katılan isimlerin yanında, bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar yıldız isim için İspanya kulübü Sevilla ile pazarlık halinde. İşte gelişmeler...
29 Haziran 2019 Cumartesi 21:53
Güncelleme: 29.06.2019 22:35
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Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
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3 transfer bombasını birden patlatan sarı-kırmızılılar, Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel'i kadrosuna katarak şu ana kadar transferde adından en çok söz ettiren kulüp olmayı başardı.
Öte yandan Banega ile de ciddi şekilde ilgilenen Galatasaray'da bu ismin de kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Ever Banega'nın menajeri Hırsıg, ''Galatasaray ile anlaşma noktasına geldik.'' açıklamasını yaptı.
Arjantinli futbolcu bu sezon Sevilla forması ile 32 maça çıktı. Bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.