Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

Galatasaray'da yıldız isim derbide yok!
"Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak"
Schalke 04 maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun sakatlığının futbolda çok sık rastlanan bir durum olmadığını açıklayan Doktor İnce, "Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.
"Belhanda ve Linnes'in oynaması kuvvetli"
Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesinden dolayı oyundan çıkan Younes Belhanda'nın kontrollerinin yapıldığını ifade eden Yener İnce, "Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes'in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel" dedi.
Fernando derbide yok
Brezilyalı futbolcu Fernando'nun Fenerbahçe'ye karşı oynamasının müsait olmadığını açıklaya İnce, "Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum.