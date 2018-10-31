Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

"Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak"



Schalke 04 maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun sakatlığının futbolda çok sık rastlanan bir durum olmadığını açıklayan Doktor İnce, "Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.







