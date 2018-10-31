Galatasarayda yıldız isim derbide yok! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'da yıldız isim derbide yok!

    Galatasaray'da yıldız isim Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 16:48:37 Güncelleme: 16:57:53
    Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

    Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, 2 Kasım Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe maçından öncesinde sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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    Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

    İnce'nin Fenerbahçe derbisinden önceki açıklamaları şöyle;

    Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

    "Nagatomo'nun 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak"

    Schalke 04 maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun sakatlığının futbolda çok sık rastlanan bir durum olmadığını açıklayan Doktor İnce, "Çok şanssız bir sakatlık. Bir akciğeri %70'e yakın bir seviyede söndü. O gece sponsor hastanemizin yardımlarıyla yaptığımız acil müdahale sayesinde çok hafif atlattı bu sakatlığı. Şu anda Yuto ameliyatını oldu ve hastaneden çıktı. Şu anda evinde dinleniyor. Onun da 3-4 haftalık bir rehabilitasyon süreci olacak. Daha sonrasında durumuna göre neler yapabileceğimize bakacağız. Ameliyat kararını bu kadar çabuk vermemizin sebebi de iyileşme döneminin mümkün olduğu kadar kısa sürmesini hedeflememizdi. Şu an için gayet iyi bir durumda. Yuto'nun beklenenden çok daha önce yeşil sahalara döneceğini umut ediyorum" diye konuştu.



    Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

    "Belhanda ve Linnes'in oynaması kuvvetli"

    Yeni Malatyaspor maçında baş dönmesinden dolayı oyundan çıkan Younes Belhanda'nın kontrollerinin yapıldığını ifade eden Yener İnce, "Yapılan testlerde bir sıkıntı çıkmadı. Martin Linnes'in de ayağına aldığı darbeden sonra hemen tedavisine başlandı. Bu iki oyuncumuzun önümüzdeki maçta oynama ihtimalleri kuvvetle muhtemel" dedi.

    Galatasarayda yıldız isim derbide yok!

    Fernando derbide yok

    Brezilyalı futbolcu Fernando'nun Fenerbahçe'ye karşı oynamasının müsait olmadığını açıklaya İnce, "Onun sağ üst arka adalesinde bulunan yırtık, diğer oyuncularımızın sakatlıklarından biraz daha farklı. Onun tedavisinin diğer oyuncularımızdan biraz daha uzun sürmesini bekliyorum.

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