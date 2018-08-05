Galatasarayda yıldız golcü imzayı atıyor! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Sarı-kırmızılı yönetim yıldız golcüyle anlaşmak üzere. Transferin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.
5 Ağustos 2018 Pazar, 11:12:51
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Forvete takviye yapmak için bir süredir Milan'ın oyuncusu Andre Silva'yla ilgilenen G.Saray, bu transferde önemli yol kat etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Habertürk'ün haberine göre; Portekizli golcüyü kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, İtalyanlar'ı ikna etmek üzere…
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Gonzalo Higuain'i aldıktan sonra 4. forvet konumuna düşen Silva'yı takımdan göndermek isteyen Çizme ekibi, ilk olarak geçen sezon 38 milyon Euro ödediği oyuncusunu satmak istiyordu.
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Ancak 40 maçta sadece 10 gol atan 23 yaşındaki forvete kimse o fiyatları vermedi.
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Bunun ardından Silva'yı kiralık olarak gönderip yeniden piyasa yapmasını isteyen Milan, oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma kiralanmasına karar verdi.
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Silva'yı beğenen Terim'in isteğiyle harekete geçen Cengiz yönetimi de genç oyuncuyu resmen istedi.
Galatasaray'da yıldız golcü imzayı atıyor!
Ufak pürüzlerin kaldığı bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.