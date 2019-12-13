Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Ara transfer dönemi öncesi arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok yıldızı bulunduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le tartışan yıldız futbolcunun bileti kesildi. Böylece takımdan ilk gönderilecek isim belli oldu. İşte Galatasaray'ın aldığı bu kararın perde arkası...

13 Aralık 2019 Cuma 07:47 Güncelleme: 13.12.2019 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





