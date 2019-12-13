Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Ara transfer dönemi öncesi arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok yıldızı bulunduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le tartışan yıldız futbolcunun bileti kesildi. Böylece takımdan ilk gönderilecek isim belli oldu. İşte Galatasaray'ın aldığı bu kararın perde arkası...
13 Aralık 2019 Cuma 07:47 Güncelleme: 13.12.2019 07:47
Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Galatasaray'da gündem yaratan bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Sarı-kırmızılılar bir süredir ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Listesinde birçok yıldızı bulunduran Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Ocak ayında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar transferde düğmeye basmıştı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor.

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