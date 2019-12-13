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Galatasaray'da yıldız futbolcu Fatih Terim'le tartıştı gönderiliyor!
Ara transfer dönemi öncesi arayışlarına devam eden Galatasaray'da gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Listesinde birçok yıldızı bulunduran sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'le tartışan yıldız futbolcunun bileti kesildi. Böylece takımdan ilk gönderilecek isim belli oldu. İşte Galatasaray'ın aldığı bu kararın perde arkası...
13 Aralık 2019 Cuma 07:47
Güncelleme: 13.12.2019 07:47
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Galatasaray'da gündem yaratan bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılılar bir süredir ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
Listesinde birçok yıldızı bulunduran Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Ocak ayında takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadroya katmanın planlarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar transferde düğmeye basmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya hazırlanıyor.