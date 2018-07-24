Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

Stoke City menajeri, "Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın pek çok takımının gözüne çarpıyor. Ama hala bizim oyuncumuz. Bizimle sözleşmesi var ve devam etmesini istiyoruz. Sorunları halledeceğiz. Tekrar birlikte çalışacağız" dedi.