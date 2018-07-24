Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom

    Ndiaye'nin durumundaki belirsizlik üzerine harekete geçen sarı kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan Wernbloom ile temas kurdu
    24 Temmuz 2018 Salı, 01:02:47
    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
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    Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

    Eeki futbolcusu Badou Ndiaye'yi kiralamak isteyen Galatasaray, henüz olumlu yanıt alamaması nedeniyle rotasını değiştirdi ve İsveçli Wernbloom'un peşine düştü.

    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
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    Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

    Ndiaye ile ilgili olumsuz haber hocası Gary Rowett'ten geldi.

    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
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    Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

    Stoke City menajeri, "Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Avrupa'nın pek çok takımının gözüne çarpıyor. Ama hala bizim oyuncumuz. Bizimle sözleşmesi var ve devam etmesini istiyoruz. Sorunları halledeceğiz. Tekrar birlikte çalışacağız" dedi.

    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
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    Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

    CSKA MOSKOVA'DAN AYRILDI

    Bunun üzerine Galatasaray, 2012 yılından bu yana CSKA Moskova forması giyen bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Pontus Wernbloom'u ilk sıraya aldı.

    Galatasaray'da yeni hedef Pontus Wernbloom
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    Galatasarayda yeni hedef Pontus Wernbloom

    Bonservisi elinde olması Galatasaray'ı harekete geçirirken 32 yaşındaki oyuncu ve menajeriyle görüşmelerin başladığı bildirildi.

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