Galatasarayda UEFA disiplini - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da UEFA disiplini
Gomis'in gidişiyle Galatasaray'ın maaş bütçesi yarı yarıya düştü
24 Ağustos 2018 Cuma, 23:22:40
Güncelleme: 23:25:56
Galatasaray'da UEFA disiplini
Gomis'in gidişiyle Galatasaray'ın maaş bütçesi yarı yarıya düştü
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da UEFA disiplini
Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyunculara 2018- 19 sezonu için 36.6 milyon TL sabit ücret ödeyecek. Ayrılanların sabit ücret toplamı ise 68.4 milyon TL idi
GELENLERiN SABiT ÜCRETLERi
Galatasaray'da UEFA disiplini
Nagatomo 2 milyon euro (14 milyon TL)
Galatasaray'da UEFA disiplini
Onyekuru 1.2 milyon euro (8.4 milyon TL)