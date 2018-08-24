Galatasarayda UEFA disiplini - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray'da UEFA disiplini

    Gomis'in gidişiyle Galatasaray'ın maaş bütçesi yarı yarıya düştü
    24 Ağustos 2018 Cuma, 23:22:40 Güncelleme: 23:25:56
    Galatasaray'da UEFA disiplini
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    Galatasarayda UEFA disiplini

    Gomis'in gidişiyle Galatasaray'ın maaş bütçesi yarı yarıya düştü

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da UEFA disiplini
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    Galatasarayda UEFA disiplini

    Sarı-kırmızılılar kadrosuna kattığı oyunculara 2018- 19 sezonu için 36.6 milyon TL sabit ücret ödeyecek. Ayrılanların sabit ücret toplamı ise 68.4 milyon TL idi

    GELENLERiN SABiT ÜCRETLERi
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    GELENLERiN SABiT ÜCRETLERi

    Muğdat Çelik 2 milyon TL

    Galatasaray'da UEFA disiplini
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    Galatasarayda UEFA disiplini

    Nagatomo 2 milyon euro (14 milyon TL)

    Galatasaray'da UEFA disiplini
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    Galatasarayda UEFA disiplini

    Onyekuru 1.2 milyon euro (8.4 milyon TL)

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