Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut bazı oyuncularla ilgili krizler adeta düğüme döndü ve çözülemiyor... Sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı bu büyük tehlike, kafaları yapılacak transfer ya da transferlerden daha çok karıştırıyor...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:24:30
Güncelleme: 09:31:04
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Ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte yeni bir kadro yapılanması içerisine giren, bundan dolayı birçok oyuncusuyla yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, Serdar Aziz konusunda köşeye sıkıştı.
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Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan tecrübeli stoper, geçmiş dönem alacakları konusunda Galatasaray'a ihtarname göndermiş, bedelsiz serbest kalmanın yolunu açmıştı.
Ancak Serdar, hukuksal prosedürlere takılmama adına farklı bir yol izleme kararı aldı. Yıldız futbolcu, işin mahkeme ile çözülme sürecinin uzamaması için bu ihtarname üzerinden gitmeyecek.
Çünkü ihtarnamenin sonuçları, ara transferin bitiminden sonra görülebileceği için çok daha kestirme bir yola sapacak.
Milliyet'in habaerine göre; Serdar, Galatasaray'ı UEFA ile köşeye sıkıştıracak. Finansal Fair Play konusunda devam eden süreci kullanacak olan milli futbolcu, izleme periyodunda sarı-kırmızılılardan alınan borçsuzluk kağıdına imza atmayacak.