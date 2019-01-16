Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut bazı oyuncularla ilgili krizler adeta düğüme döndü ve çözülemiyor... Sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı bu büyük tehlike, kafaları yapılacak transfer ya da transferlerden daha çok karıştırıyor...