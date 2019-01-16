Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz... - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da UEFA depremi! Serdar Aziz...

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut bazı oyuncularla ilgili krizler adeta düğüme döndü ve çözülemiyor... Sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı bu büyük tehlike, kafaları yapılacak transfer ya da transferlerden daha çok karıştırıyor...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 09:24:30 Güncelleme: 09:31:04
Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Ligin ilk yarısının bitimiyle birlikte yeni bir kadro yapılanması içerisine giren, bundan dolayı birçok oyuncusuyla yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Galatasaray, Serdar Aziz konusunda köşeye sıkıştı.

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Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Terim tarafından kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan tecrübeli stoper, geçmiş dönem alacakları konusunda Galatasaray'a ihtarname göndermiş, bedelsiz serbest kalmanın yolunu açmıştı.

Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Ancak Serdar, hukuksal prosedürlere takılmama adına farklı bir yol izleme kararı aldı. Yıldız futbolcu, işin mahkeme ile çözülme sürecinin uzamaması için bu ihtarname üzerinden gitmeyecek.

Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Çünkü ihtarnamenin sonuçları, ara transferin bitiminden sonra görülebileceği için çok daha kestirme bir yola sapacak.

Galatasarayda UEFA depremi! Serdar Aziz...

Milliyet'in habaerine göre; Serdar, Galatasaray'ı UEFA ile köşeye sıkıştıracak. Finansal Fair Play konusunda devam eden süreci kullanacak olan milli futbolcu, izleme periyodunda sarı-kırmızılılardan alınan borçsuzluk kağıdına imza atmayacak.

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