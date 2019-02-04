Galatasaray'da transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...
Galatasaray adeta para basacak... Sarı kırmızıların transfer gelirlerine dair hesaplamalar ışığında kasaya girecek rakam belli oldu. İşte takımdan ayrılacak 3 ismin transferine dair flaş detaylar ve gelirler... FOTOMAC.COM.TR
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:30:13
Güncelleme: 10:41:22
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Galatasaray ara transferde gönderdiği ve takıma kattığı oyuncular sayesinde müthiş rakamlara ulaştı. Sırasıyla ayrılıklar ve transfer gelirleri şöyle;
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Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, hem kişisel hem de Türk futbol tarihinin rekorlarını kırarak Avrupa'ya transfer olmuştu.
11 milyon Euro'ya Alman ekibinin kadrosuna katılacak olan 18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi de oldu.
GARRY RODRIGUES Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 9 milyon euro karşılığında gerçekleşti.
Serdar Aziz ise 2.3 milyon euro karşılığında sözleşme fesih bedeli ile Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.