Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon... - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray adeta para basacak... Sarı kırmızıların transfer gelirlerine dair hesaplamalar ışığında kasaya girecek rakam belli oldu. İşte takımdan ayrılacak 3 ismin transferine dair flaş detaylar ve gelirler... FOTOMAC.COM.TR

4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:30:13 Güncelleme: 10:41:22
Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray ara transferde gönderdiği ve takıma kattığı oyuncular sayesinde müthiş rakamlara ulaştı. Sırasıyla ayrılıklar ve transfer gelirleri şöyle;

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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, hem kişisel hem de Türk futbol tarihinin rekorlarını kırarak Avrupa'ya transfer olmuştu.

Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

11 milyon Euro'ya Alman ekibinin kadrosuna katılacak olan 18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi de oldu.

Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

GARRY RODRIGUES
Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 9 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Serdar Aziz ise 2.3 milyon euro karşılığında sözleşme fesih bedeli ile Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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