Galatasaray'da transferde yeni dönem

Göreve geldikten sonra eski yönetimlerin futbolcularla yaptığı mukaveleleri eleştiren G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, verdiği bir röportajda artık savurganlığa son mesajı verip "Sözleşmelerin bize yüklediği yük 11 futbolcuda 4.5 yıl için 155 milyon Euro. Bu müthiş bir rakam. Öncelikle israfı önleyip yeni kontratlarda bu hatalara düşmemeliyiz. Neymar'ı da alsanız bunun amcasının, teyzesinin uçak parasını, otel parasını ödemek gibi saçma bir şey olamaz. Böyle sözleşmeler asla yapılamaz" diyerek isyan etmişti.