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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

Süper Lig'de 8. haftaya gelinirken gösterilen performans gerek teknik heyeti gerekse taraftarları memnun etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Galatasaray son maçında Fransız ekibi Paris-Saint Germain'e 1-0 boyun eğmişti. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen bazı isimlerden de beklenen performansı alamayan Terim ve kurmayları düğmeye bastı. İşte Sarı-Kırmızılılar'da yaşanan son gelişmeler...

16 Ekim 2019 Çarşamba 07:37
Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

Yaz transfer sezonunun şüphesiz en hareketli ve adından da en çok söz ettiren ekibi olmayı başaran Galatasaray'da istenilen sonuçlar bir türlü alınamıyor.

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Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

Büyük umutlarla transfer edilen birçok ismin takıma bekleneni verememesi can sıkarken kurt hoca Fatih Terim bu sorunlara çözüm üretme gayretinde.

Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

Özellikle Falcao, Babel, Lemina, Seri gibi isimlerden şu ana dek istenilen katkı alınabilmiş değil.

Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

7. haftanın sonunda 10 puanla 10. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar'da hal böyleyken Terim ve kurmayları düğmeye bastı.

Galatasaray'da transfer harekatı başladı!

Ara transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Aslan'da yetersiz görülen isimlerin yerine yapılacak takviyelerin yanında takımdan gönderilmesi düşünülen isimler de belli olmaya başlandı.

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